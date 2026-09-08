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«Это не Кривцов». Орлов оценил новичка «Зенита» Карпукаса

«Это не Кривцов». Орлов оценил новичка «Зенита» Карпукаса
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил нового полузащитника «Зенита» Артёма Карпукаса. Он отметил защитные данные и культуру паса этого хавбека. В то же время Орлов подчеркнул нехватку скорости у Карпукаса.

«Что касается Карпукаса, он ведь не скоростной игрок, понимаете? Это не Кривцов. Но он в центре поля довольно умно раздаёт мячи, отбирает хорошо. Умеет отбирать без нарушения правил. Поэтому для «Зенита» он полезен», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».