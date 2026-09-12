Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 1 «Париж» — «Лион»

12 сентября в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 между клубами «Париж» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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