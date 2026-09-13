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РБ Лейпциг — Гамбург: прямая трансляция матча 3-го тура Бундеслиги по футболу 2026/2027 начнется в 16:30 13 сентября

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Гамбург»
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13 сентября в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «РБ Лейпциг» и «Гамбург». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг».

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Гамбург» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
5 : 0
Гамбург
Гамбург
1:0 Гомис – 17'     2:0 Нуса – 28'     3:0 Орбан – 72'     4:0 Нкунку – 74'     5:0 Ромуло – 77'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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