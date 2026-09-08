«Рубин» после срыва трансфера Олейникова активизировал переговоры с Тонгья

Казанский «Рубин» не оставляет попыток приобрести центрального полузащитника турецкого «Генчлербирлиги» Франко Тонгья. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Первое предложение казанского клуба 24-летний воспитанник «Ювентуса» отклонил. После срыва перехода в «Рубин» Ивана Олейникова казанцы улучшили предложение футболисту и его клубу, рассчитывая подписать его до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее о срыве трансфера Тонгья в «Рубин» сообщало издание «Бизнес онлайн».

Рыночная стоимость 24-летнего итальянца, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн. Его нынешний контракт с турецким «Генчлербирлиги» рассчитан до лета 2027 года.