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В «Рубине» опровергли информацию, что спортдиректор Дзюба покинет клуб

В «Рубине» опровергли информацию, что спортдиректор Дзюба покинет клуб
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Пресс-служба «Рубина» отреагировала на слухи о расставании казанского клуба со своим спортивным директором Константином Дзюбой. В «Рубине» сообщили, что Дзюба продолжит работу в руководстве клуба, а слухи в СМИ не соответствуют действительности.

«Данная информация не соответствует действительности. В руководстве клуба доверяют Александру Рустемовичу Айбатову и Константину Юрьевичу Дзюбе, которые продолжат свою работу на благо успехов «Рубина».

Большая просьба к представителям СМИ не транслировать на своих ресурсах непроверенную информацию», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе казанского «Рубина».

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