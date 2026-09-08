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«Зачем ты это делаешь?» Лепсая — о Соболеве в матче «Зенита» с ЦСКА

«Зачем ты это делаешь?» Лепсая — о Соболеве в матче «Зенита» с ЦСКА
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА (1:2). 11-метровый удар назначили за фол со стороны центрального нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который ударил локтем соперника в штрафной «Зенита».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«Вот этот фол Соболева… Он же вообще… Зачем это? Зачем он это делает? Я не могу понять. Ладно бы 18-летний парень это сделал. Ты опытный парень. Зачем ты это делаешь? Ладно ещё когда выпрыгиваешь, могу понять, здесь-то на земле», — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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