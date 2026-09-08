«Зачем ты это делаешь?» Лепсая — о Соболеве в матче «Зенита» с ЦСКА
Поделиться
Футбольный функционер Тимур Лепсая прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА (1:2). 11-метровый удар назначили за фол со стороны центрального нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который ударил локтем соперника в штрафной «Зенита».
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8' 1:1 Соболев – 84' 1:2 Обляков – 90+8'
«Вот этот фол Соболева… Он же вообще… Зачем это? Зачем он это делает? Я не могу понять. Ладно бы 18-летний парень это сделал. Ты опытный парень. Зачем ты это делаешь? Ладно ещё когда выпрыгиваешь, могу понять, здесь-то на земле», — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Комментарии
- 8 сентября 2026
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:46
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:09
-
13:50
-
13:48
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:21
-
13:20
-
13:05
-
13:05
-
13:01
-
12:56
-
12:55
-
12:45
-
12:40
-
12:40
-
12:40
-
12:32
-
12:30
-
12:24
-
12:20