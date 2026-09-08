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Роман Широков объяснил, с чем связан провальный старт сезона для «Локомотива»

Роман Широков объяснил, с чем связан провальный старт сезона для «Локомотива»
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Бывший российский футболист Роман Широков объяснил, с чем связан провальный старт текущего сезона в исполнении московского «Локомотива». Свою первую победу железнодорожники одержали в 7-м туре, обыграв «Балтику» — 1:0.

«У «Локомотива» всё было нормально. Они сами себе раздувают какие-то сказки. Проблема была лишь в том, что не было центрального нападающего. Коля Комличенко вернулся, Раков расцветёт. Вадиму тяжело одному играть на острие атаки, но когда есть нападающий, который может цепляться за мячи, а Раков будет играть вт