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Экс-тренер «Динамо» Шаронов объяснил своё возвращение в юношеский футбол после РПЛ

Экс-тренер «Динамо» Шаронов объяснил своё возвращение в юношеский футбол после РПЛ
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Роман Шаронов объяснил своё возвращение в юношеский футбол после работы в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— Как прошло лето без работы в футболе?
— А я и сейчас активно участвую в тренировочном процессе — курирую команду 15-летних ребят футбольной школы «Савиново» города Казани. Вместе с главным тренером обучаем молодых игроков.

— Известные футболисты сегодня редко идут тренировать детей.
— А я не делю футбол на детский и взрослый.