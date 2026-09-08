«Зенит» объявил о подписании вратаря Дёгтева, которым интересовался «Спартак»
Петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании вратаря «Сочи» Александра Дёгтева. Стороны заключили контракт сроком на пять лет.
«Приветствуем Александра Дёгтева в Петербурге и желаем новых спортивных успехов в составе «Зенита»! С возвращением, Саша!» — написала пресс-служба петербургского клуба.
Александр — воспитанник академии «Зенита». Ранее СМИ сообщали, что в услугах Дёгтева также был заинтересован «Спартак».
21-летний Дёгтев играет за «Сочи» с января 2024 года. В минувшем сезоне принял учас