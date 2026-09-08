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У «Краснодара» появился конкурент в борьбе за Эвертона из «Фламенго» — Мелло

У «Краснодара» появился конкурент в борьбе за Эвертона из «Фламенго» — Мелло
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У «Краснодара» появился конкурент в борьбе за 30-летнего вингера «Фламенго» Эвертона Соареса. Как сообщает журналист Рафаэль Мелло в соцсети X, футболиста хочет вернуть «Гремио», за который он выступал с 2014 по 2020 год.

По данным источника, кандидатуру Эвертона одобрил главный тренер бразильской команды Луис Кастро. Контракт футболиста с «Фламенго» истекает в декабре текущего года, поэтому игрок будет отпущен без каких-либо затрат на трансфер.

«Краснодар» же стремится завершить сделку