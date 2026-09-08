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Ямаль: если «Реал» ничего не выигрывал два года, это их проблема. Мы довольны судейством

Ямаль: если «Реал» ничего не выигрывал два года, это их проблема. Мы довольны судейством
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о недовольстве мадридского «Реала» судейством в чемпионате Испании.

«Если «Реал» ничего не выигрывал два года, это их проблема. Не знаю. Вопрос не ко мне. Мы очень довольным судейством. Такие вопросы лучше задавать им», — приводит слова Ямаля AS.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согла