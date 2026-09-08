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«Лацио» подписал экс-защитника «Униона» Лейте. ЦСКА и «Динамо» интересовались им зимой

«Лацио» подписал экс-защитника «Униона» Лейте. ЦСКА и «Динамо» интересовались им зимой
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27-летний центральный защитник Диогу Лейте стал игроком «Лацио», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Португалец пополнил состав «Лацио» на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два года с опцией продления ещё на два сезона.

Фото: sslazio.it

Последним клубом Лейте был «Унион», который он покинул по окончании прошлого сезона. Зимой сообщалось, что интерес к футболисту проявляли ЦСКА и московское «Динамо».

В сезоне-2025/2026 Диогу провёл 25 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Всего на его счету 136 игр за «Унион», два гола и четыре ассиста. Согласно информации, представленной на порт