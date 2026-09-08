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Юрий Сёмин объяснил тяжёлый старт сезона для «Зенита»

Юрий Сёмин объяснил тяжёлый старт сезона для «Зенита»
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Бывший тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин высказался о причинах тяжёлого старта «Зенита» в нынешнем сезоне.

«В последние годы «Зенит» постоянно сложно начинает сезон. Это происходит за счёт того, что не все вместе проходят подготовку к сезону: кто-то опаздывает, новички не влились в команду. В процессе все набирают кондиции, принимают друг друга. «Зенит» особенно опасен в концовке чемпионата. В прошлом году мы видели, как «Зенит» закономерно набрал лучшие кондиции во