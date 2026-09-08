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Экс-нападающий «Милана» Ньянг близок к переходу в «Дюнкерк» из Лиги 2 — L’Équipe

Экс-нападающий «Милана» Ньянг близок к переходу в «Дюнкерк» из Лиги 2 — L’Équipe
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31-летний бывший нападающий «Милана» и сборной Сенегала М'Байе Ньянг близок к переходу в «Дюнкерк» из Лиги 2 на правах свободного агента. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, речь идёт об однолетнем трудовом договоре с опцией продления ещё на один сезон. Футболист и клуб в устной форме уже договорились о сотрудничестве, в ближайшее время состоится медицинское обследование игрока.

На протяжении своей карьеры Ньянг выступал за «Милан», «Дженоа», «Уотфорд», «Торино», «Ренн» и ряд других команд