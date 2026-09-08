Ямаль — о своих шансах на «Золотой мяч»: я проделал невероятную работу с клубом и сборной

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, заслуживает ли он выиграть награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«Думаю, что подобное зависит не от меня, а от журналистов. Я проделал невероятную работу — как с клубом, так и с национальной командой. Если меня наградят, то буду благодарен всем. Думаю, у меня есть шанс», — приводит слова Ямаля AS.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 18 результативными передачами. В составе «Барселоны» 19-летний вингер стал чемпионом Испании. За сборную Испании Ямаль выиграл чемпионат мира.

Чем уникален Ламин Ямаль: