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Хавбеку «Наполи» Мактоминею провели операцию на сердце из-за аритмии

Хавбеку «Наполи» Мактоминею провели операцию на сердце из-за аритмии
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Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей перенёс операцию на сердце из-за лёгкой доброкачественной аритмии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что футболисту провели абляцию сердца. Процедура прошло успешно. Мактоминей пропустит около двух недель, прежде чем вернуться к тренировкам.

29-летний полузащитник выступает за неаполитанцев с 2024 года. В текущем сезоне Скотт сыграл два матча и не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.