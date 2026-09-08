Лионель Месси в 17-й раз номинирован на «Золотой мяч»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в 17-й раз вошёл в число претендентов на «Золотой мяч». Об этом сообщает France Football.

Таким образом, Месси занимает второе место по числу номинаций на «Золотой мяч», уступая лишь нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду (18).

На протяжении прошлого сезона Месси выиграл МЛС и стал лучшим игроком лиги. В составе сборной Аргентины футболист дошёл до финала чемпионата мира — 2026. Аргентинец брал «Золотой мяч» восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Ранее игрок выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», с которыми выиграл ряд престижных трофеев.