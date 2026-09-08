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Ферран Торрес впервые в карьере номинирован на «Золотой мяч»

Ферран Торрес впервые в карьере номинирован на «Золотой мяч»
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Испании Ферран Торрес впервые в своей карьере вошёл в число 30 номинантов на «Золотой мяч». Сегодня, 8 сентября, журнал France Football официально представил список претендентов на награду по итогам сезона.

В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл 49 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Вместе со сборной Испании Торрес стал чемпионом мира 2026 года. Он забил единственный мяч в финальной встрече турнира с Аргентиной (1:0).

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 о