Претенденты во всех основных номинациях на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2026
Объявлены претенденты во всех основных номинациях на 70-й ежегодной церемонии вручения наград лучшим футболистам и футболисткам мира, вручается журналом France Football.
Награда лучшему футболисту сезона:
Фото: x.com/ballondor
Награда лучшей футболистке сезона:
Фото: x.com/ballondor
Награда лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года:
Фото: x.com/ballondor
Награда лучшей молодой футболистке:
Фото: x.com/ballondor
Награда лучшему вратарю сезона (мужчины):
Фото: x.com/ballondor
Награда лучшему вратарю сезона (женщины):
Фото: x.com/ballondor
Лучший мужской клуб года: