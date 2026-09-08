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Претенденты во всех основных номинациях на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2026

Претенденты во всех основных номинациях на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2026
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Объявлены претенденты во всех основных номинациях на 70-й ежегодной церемонии вручения наград лучшим футболистам и футболисткам мира, вручается журналом France Football.

Награда лучшему футболисту сезона:

Фото: x.com/ballondor

Награда лучшей футболистке сезона:

Фото: x.com/ballondor

Награда лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года:

Фото: x.com/ballondor

Награда лучшей молодой футболистке:

Фото: x.com/ballondor

Награда лучшему вратарю сезона (мужчины):

Фото: x.com/ballondor

Награда лучшему вратарю сезона (женщины):

Фото: x.com/ballondor

Лучший мужской клуб года: