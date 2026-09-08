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Полузащитник «Балтики» Титков перейдёт в «Локомотив»

Полузащитник «Балтики» Титков перейдёт в «Локомотив»
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«Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в клуб бумагу об активации отступных в 125 млн рублей.

В нынешнем сезоне Титков принял участие в семи матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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