Полузащитник «Балтики» Титков перейдёт в «Локомотив»

«Локомотив» согласовал переход Николая Титкова из «Балтики». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Локомотив» договорился с игроком о личном контракте и прислал в клуб бумагу об активации отступных в 125 млн рублей.

В нынешнем сезоне Титков принял участие в семи матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.