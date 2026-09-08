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Экс-нападающий «Челси» Бертран Траоре присоединился к «Вулверхэмптону»

Экс-нападающий «Челси» Бертран Траоре присоединился к «Вулверхэмптону»
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Бывший нападающий «Челси» Бертран Траоре в качестве свободного агента пополнил состав «Вулверхэмптона». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Всё произошло очень быстро. Я был на тренировках в Дубае, а несколько дней назад вернулся в Англию, и тут мне позвонил брат и сказал, что «Вулверхэмптон» проявляет ко мне интерес. Для меня было важно остаться в Европе, в конкурентоспособной лиге и в серьёзной команде. К сожалению, прошлый сезон получился для команды не лучшим, поэтому они оказались в Чемпионшипе, но им суждено быть в Премьер-лиге, и я думаю, что мне тоже суждено там оказаться, так что это идеальное совпадение. Мы должны работать вместе и достичь нашей цели», — приводит слова Траоре пресс-служба «волков».

Мат