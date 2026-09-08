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Вагнер Лав почти год не получал зарплату в «Коринтиансе», тогда клуб стал чемпионом

Вагнер Лав почти год не получал зарплату в «Коринтиансе», тогда клуб стал чемпионом
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Бывший футболист Вагнер Лав рассказал, как больше шести месяцев не получал зарплату в «Коринтиансе» в 2015 году, когда команда стала чемпионом Бразилии.

«В 2015 году мы играли, не получив зарплату за 8-10 месяцев, и взяли чемпионат Бразилии. Это не должно быть оправданием. Нам не нужно опираться на такие костыли. Мы просто не могли себе позволить проиграть», — приводит слова Лава ESPN.

«Коринтианс» является семикратным чемпионом Бразилии, четырёхкратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Бразилии.

В марте 2026 года Лав объявил о завершении спортивной карьеры в возра