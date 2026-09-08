Игдисамов — о ситуации с Олейниковым: это был ни в коем случае не перехват из «Рубина»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о ситуации с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что ЦСКА пытается перехватить Олейникова у «Рубина». Подчёркивалось: несмотря на объявление на странице «Рубина» в соцсетях, московский клуб всё ещё пробует убедить 28-летнего футболиста перейти к ним.

«У меня был разговор с Ваней Олейниковым, но это был ни в коем случае не перехват из «Рубина». Потому что я даже не знал, что он ведёт переговоры с этой командой. Созвонились с игроком с разрешения р