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Игдисамов — о ситуации с Олейниковым: это был ни в коем случае не перехват из «Рубина»

Игдисамов — о ситуации с Олейниковым: это был ни в коем случае не перехват из «Рубина»
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о ситуации с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что ЦСКА пытается перехватить Олейникова у «Рубина». Подчёркивалось: несмотря на объявление на странице «Рубина» в соцсетях, московский клуб всё ещё пробует убедить 28-летнего футболиста перейти к ним.

«У меня был разговор с Ваней Олейниковым, но это был ни в коем случае не перехват из «Рубина». Потому что я даже не знал, что он ведёт переговоры с этой командой. Созвонились с игроком с разрешения р