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Мартин Эдегор — лучший игрок 3-го тура английской Премьер-лиги

Мартин Эдегор — лучший игрок 3-го тура английской Премьер-лиги
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор признан лучшим футболистом 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В 3-м туре Эдегор забил победный гол в матче с «Челси» (2:1). Игрок «канониров» набрал 31% голосов болельщиков. Ближайшим преследователем норвежца стал Александер Исак из «Ливерпуля» с 30% голосов. Другими претендентами на приз были Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Тайрик Джордж («Эвертон») и Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»).