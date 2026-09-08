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«Балтика» объявила о переходе Голенкова из «Ростова», контракт — до 2029 года

«Балтика» объявила о переходе Голенкова из «Ростова», контракт — до 2029 года
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«Балтика» в телеграм-канале объявила о переходе нападающего Егора Голенкова из «Ростова». 27-летний форвард подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года.

Голенков выступал в составе донского клуба с февраля 2022 года. За этот период российский нападающий принял участие в 165 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и 19 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

После семи туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 10 очков и занимает седьмое место. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на 10-й стр