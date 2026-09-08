Вратарь Тимофей Митров вернулся в «Локомотив»

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Тимофея Митрова.

Железнодорожники активировали опцию обратного выкупа вратаря у ярославского «Шинника». Воспитанник красно-зелёных подписал с клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Митров будет арендован «Сочи» до конца сезона-2026/2027 без права выкупа.

С 2020-го по 2021-й Митров выступал за «Локомотив» в ЮФЛ, а в сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024 — за молодёжную команду красно-зелёных, в составе которой выиграл МФЛ.

На данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.