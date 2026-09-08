Тимофей Митров: моей главной целью было вернуться в «Локомотив»

Вратарь Тимофей Митров высказался о возвращении в московский «Локомотив», воспитанником которого он является.

— Насколько на твоё решение о подписании контракта повлиял тот факт, что ты являешься воспитанником «Локомотива»?

— Когда я уходил, моей главной целью было вернуться в «Локомотив». И я рад, что сейчас, спустя достаточно короткий промежуток времени, она наконец достигнута.

— В чём ты прибавил за два года в «Шиннике»?

— Считаю, что в первую очередь прибавил ментально. За эти два года у меня были очень непростые моменты, случались обидные ошибки, но благодаря им я рос как футболист.

— Какие задачи ты ставишь перед собой сейчас?

— У меня всегда одна цель — играть в футбол и приносить своему ро