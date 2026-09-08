ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату вингеру Куэльо из «Атлетико Минейро» — Фроссард

ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату крайнего нападающего «Атлетико Минейро» Томаса Куэльо в случае его перехода. 26-летний вингер и его окружение с оптимизмом смотрят на переезд в Россию. Об этом сообщает журналист Гильерме Фроссард на странице в социальной сети X.

По информации источника, руководство «Атлетико Минейро» хочет продать Куэльо, поскольку красно-синие предлагают € 15 млн за его трансфер. Однако тренерский штаб желает сохранить нападающего в команде из-за его спортивной в