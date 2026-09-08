Роналду не попадает в число претендентов на «Золотой мяч» с 2023 года

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду снова не попал в число номинантов на «Золотой мяч». Сегодня, 8 сентября, журнал France Football официально представил список претендентов на награду по итогам сезона.

Последний раз пятикратный обладатель «Золотого мяча» был номинирован в 2022 году. Отметим, что 41-летний португалец остаётся рекордсменом по числу номинаций – 18. Ближайший конкурент – Лионель Месси, который был номинирован