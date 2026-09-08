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Кубарси стал самым молодым защитником в истории, номинированным на «Золотой мяч»

Кубарси стал самым молодым защитником в истории, номинированным на «Золотой мяч»
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19-летний игрок «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси стал самым молодым защитником в истории, номинированным на «Золотой мяч», с момента введения формата с 30 номинантами в 2016 году. Сегодня, 8 сентября, журнал France Football официально представил список претендентов на награду по итогам сезона.

В сезоне-2025/2026 защитник провёл 48 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В составе испанской национальной команды Кубарси стал чемпионом мира 2026 года.