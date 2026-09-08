Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, состоялись два матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Кубка России на 8 сентября:

«Рязань» – «Спартак» Кострома — 0:2;

«Текстильщик» – «Арсенал» Тула — 1:0.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.