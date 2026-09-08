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Месси достиг принципиальной договорённости о покупке «Эльденсе» из Сегунды — Marca

Месси достиг принципиальной договорённости о покупке «Эльденсе» из Сегунды — Marca
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси достиг принципиальной договорённости о приобретении в собственность «Эльденсе» из Второго испанского дивизиона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, аргентинец договорился с нынешними владельцами команды о том, чтобы стать крупнейшим акционером клуба из Аликанте. Если сделка будет завершена, она может быть оформлена в ближайшие дни, как только будут улажены последние юридические формальности.

Некоторое время назад «Эльденсе» был куплен международной инвестиционной групп