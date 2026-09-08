Фёдор Чалов — о восстановлении после травмы: наконец-то могу снять костыли

Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов поделился подробностями процесса восстановления после травмы. В начале июля форвард получил повреждение мениска во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

«Восстановление, два месяца.

Начинается более интенсивный этап восстановления, с каждой неделей ощущаю прогресс. Наконец-то по прошествии восьми недель могу снять костыли.

Конечно, работы впереди