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Фёдор Чалов — о восстановлении после травмы: наконец-то могу снять костыли

Фёдор Чалов — о восстановлении после травмы: наконец-то могу снять костыли
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Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов поделился подробностями процесса восстановления после травмы. В начале июля форвард получил повреждение мениска во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

«Восстановление, два месяца.

Начинается более интенсивный этап восстановления, с каждой неделей ощущаю прогресс. Наконец-то по прошествии восьми недель могу снять костыли.

Конечно, работы впереди