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Бегович: у Фабрегаса есть потенциал для невероятной тренерской карьеры

Бегович: у Фабрегаса есть потенциал для невероятной тренерской карьеры
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Экс-голкипер «Челси» Асмир Бегович оценил шансы главного тренера «Комо» Сеска Фабрегаса однажды возглавить «синих» или «Арсенал».

«Сеск Фабрегас — в «Челси» или «Арсенале»? Нельзя исключать такой возможности. Играя с ним, я узнал, что он досконально понимает игру, у него просто блестящие знания. Сеск пользуется уважением своих игроков и работает с огромной энергией, энтузиазмом и интенсивностью. Это идеальное сочетание качеств для топ-тренера