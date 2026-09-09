Результаты матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, стартовал общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов на 8 сентября:

«Брюгге» — «Астон Вилла» — 2:3;

АЕК Афины — ЛАСК — 1:0;

«Реал» Мадрид — «Интер» — 2:1;

«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» — 3:2;

«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:2;

«Лилль» — «Бетис» — 2:3.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.