15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габриэл Жезус — об уходе из «Арсенала»: ни с того ни с сего начал тренировался отдельно

Габриэл Жезус — об уходе из «Арсенала»: ни с того ни с сего начал тренировался отдельно
Комментарии

Бразильский нападающий Габриэл Жезус признался, что незадолго до перехода из лондонского «Арсенала» в «Барселону» ему приходилось тренироваться отдельно от команды.

«Правда в том, что я тренировался, провёл всю предсезонку в обычном режиме с «Арсеналом», и уже знал, что, вероятно, не буду играть так часто или у меня не будет столько возможностей. Но мне никто ничего не сказал. Я профессионал, естественно, занимался в группе, а потом ни с того н