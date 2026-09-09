Габриэл Жезус — об уходе из «Арсенала»: ни с того ни с сего начал тренировался отдельно

Бразильский нападающий Габриэл Жезус признался, что незадолго до перехода из лондонского «Арсенала» в «Барселону» ему приходилось тренироваться отдельно от команды.

«Правда в том, что я тренировался, провёл всю предсезонку в обычном режиме с «Арсеналом», и уже знал, что, вероятно, не буду играть так часто или у меня не будет столько возможностей. Но мне никто ничего не сказал. Я профессионал, естественно, занимался в группе, а потом ни с того н