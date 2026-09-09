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Моуринью: «Золотой мяч»? Считаю, что его способен выиграть футболист без трофеев в сезоне

Моуринью: «Золотой мяч»? Считаю, что его способен выиграть футболист без трофеев в сезоне
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением, какой футболист способен выиграть «Золотой мяч» 2026 года.

«Золотой мяч»? На мой взгляд, лучший футболист мира может провести сезон без трофеев. Ты можешь выиграть всё, но не быть лучшим футболистом мира», — приводит слова Моуринью Actu Foot со ссылкой на Canal+.

Во вторник, 8 сентября, были объявлены 30 номинантов на получение «Золотого мяча». В список вошли четыре игрока «Реала»: Джуд Беллингем, Марк Кукурелья, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор. По итогам минувшего сезона «Королевский клуб» не выиграл трофеев.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября.

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