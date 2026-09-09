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Спортдиректор «Барселоны» отреагировал на непопадание в топ-30 на «ЗМ» Педри и Рафиньи

Спортдиректор «Барселоны» отреагировал на непопадание в топ-30 на «ЗМ» Педри и Рафиньи
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Спортивный директор «Барселоны» Деку отметился реакцией на пост журналиста и инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, где было указано, что футболисты каталонской команды — Педри, Рафинья и Даниэль Ольмо — не попали в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» 2026 года.

Португальский менеджер ответил на пост комментарием с рядом смеющихся эмодзи.

Фото: Скриншот со страницы журналиста Фабрицио Романо в соцсетях

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 40 матчах за клуб и сборную, отметился 21 голом и девятью результативными передачами. В составе каталонцев он завоевал титул чемпиона Испании и Суперкубок страны.