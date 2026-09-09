Месси установил уникальный рекорд, попав в номинацию на «ЗМ»-2026. Это впервые в истории

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил уникальный рекорд, попав в номинацию на «Золотой мяч» 2026 года. Такого ещё не было никогда в истории футбола.

Как сообщает портал CentreGoals в соцсети X, Месси стал первым в истории игроком, который был номинирован на награду «Золотой мяч» с разрывом между первой и последней в 20 лет. Впервые Лионель попал в число сильнейших футболистов мира в 2006 году. Всего же у Месси за 20 лет 17 попаданий в номинацию.

На протяжении прошлого сезона Месси выиграл МЛС и стал лучшим игроком лиги. В составе сборной Аргентины футболист дошёл до финала чемпионата мира — 2026. Аргентинец брал «Золотой мяч» восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Ранее игрок выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», с которыми взял ряд престижных трофеев.