Мор назвал основной состав сборной России на товарищеский матч с Ираном

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор выбрал основной состав сборной России на товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча состоится в Казани 29 сентября.

«Сафонов — номер один. Два центральных защитника: Осипенко, Дивеев. На левом фланге Круговой, справа — можно поспорить. Я бы поставил Ваханию. Далее — Батраков будет играть повыше — десятку. В опорную зону я бы поставил армейскую связку — Обляков—Кисляк, но здесь есть варианты. В нападении слева Головин, справа Глушенков, а впереди Тюкавин», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.