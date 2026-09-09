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«Мы должны учиться. Энцо многого от нас требует». Холанд — о Мареске

«Мы должны учиться. Энцо многого от нас требует». Холанд — о Мареске
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в «Порту» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 47'     0:2 Холанд – 90+1'    

«Мы должны учиться. Энцо [Мареска] многого от нас требует, и мы должны столь же много требовать друг от друга. Нам надо побеждать, потому что в «Манчестер Сити» необходимо выигрывать трофеи. Именно этого от нас ждут в этом клубе.

Надеюсь, он [Энцо Мареска] доволен. Мы победили на выезде в сложном матче. Вы только посмотрите