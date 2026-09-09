«Мы должны учиться. Энцо многого от нас требует». Холанд — о Мареске

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в «Порту» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона (2:1).

«Мы должны учиться. Энцо [Мареска] многого от нас требует, и мы должны столь же много требовать друг от друга. Нам надо побеждать, потому что в «Манчестер Сити» необходимо выигрывать трофеи. Именно этого от нас ждут в этом клубе.

Надеюсь, он [Энцо Мареска] доволен. Мы победили на выезде в сложном матче. Вы только посмотрите