15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы это заслужили». Тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска — о победе над «Порту» в ЛЧ

«Мы это заслужили». Тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска — о победе над «Порту» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Порту» (2:0). Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 47'     0:2 Холанд – 90+1'    

«И в первом, и во втором тайме мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Считаю, мы это заслужили. Мы почти ничего не позволили сопернику, поэтому я доволен нашей игрой, особенно на этом стадионе, здесь всегда непросто»,— приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Во 2-м т