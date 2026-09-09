«Мы это заслужили». Тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска — о победе над «Порту» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался о победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Порту» (2:0). Игра прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

«И в первом, и во втором тайме мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Считаю, мы это заслужили. Мы почти ничего не позволили сопернику, поэтому я доволен нашей игрой, особенно на этом стадионе, здесь всегда непросто»,— приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

Во 2-м т