«ПСЖ» отреагировал на номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю сезона France Football

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал пост на фоне новости о том, что вратарь сборной России Матвей Сафонов был включён в число номинантов на приз лучшему вратарю сезона по версии журнала France Football.

«Матвей Сафонов из «ПСЖ» номинирован на звание лучшего вратаря года среди мужчин в 2026 году на 70-й церемонии вручения «Золотого мяча», — написала пресс-служба парижан в соцсетях.

По итогам минувшего сезона 27-летний голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА, а также выиграл Лигу чемпионов.

Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.