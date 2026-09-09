15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» отреагировал на номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю сезона France Football

«ПСЖ» отреагировал на номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю сезона France Football
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал пост на фоне новости о том, что вратарь сборной России Матвей Сафонов был включён в число номинантов на приз лучшему вратарю сезона по версии журнала France Football.

«Матвей Сафонов из «ПСЖ» номинирован на звание лучшего вратаря года среди мужчин в 2026 году на 70-й церемонии вручения «Золотого мяча», — написала пресс-служба парижан в соцсетях.

По итогам минувшего сезона 27-летний голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА, а также выиграл Лигу чемпионов.

Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.

Материалы по теме
Номинанты на приз лучшему голкиперу года. Сафонов — в списке!
Истории
Номинанты на приз лучшему голкиперу года. Сафонов — в списке!