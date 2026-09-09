Журналист высказался о номинации Сафонова в FF, вспомнив шуточную историю с порноактрисой

Известный британский футбольный журналист и главный редактор Football Transfers Робин Бэрнер считает, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заслуживает приз имени Льва Яшина, который журнал France Football вручает лучшему вратарю года.

«Матвей Сафонов определённо заслуживает награды «Золотой мяч» для вратарей за победу в Лиге чемпионов и сохранение брака.

Перед финалом [Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти)] модель с OnlyFans Мэри Рок пообещала ему «столько страстных ночей, сколько сейвов он совершит». Ответ Сафонова...» — написал Бэрнер в соцсети X.

Отметим, Сафонов в итоге не совершил ни одного сэйва, пропустив после единственного удара в створ.

Россиянин попал в список номинантов вместе с Яссином Буну, Тибо Куртуа, Грегором Кобелем, Жоаном Гарсией, Эдуаром Менди, Эмилиано Мартинесом, Давидом Райей, Возиньей и Унаи Симоном. Имя победителя объявят на церемонии «Золотого мяча» 26 октября.