«Можем играть на очень высоком уровне». Лаутаро Мартинес — об игре с «Реалом» в ЛЧ

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение в матче с мадридским «Реалом» (1:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» — команда высокого полета, но «Интер» приехал сюда и сыграл с характером, с большим рвением. Мы показали, что можем играть на очень высоком уровне. «Реал» постарается выиграть Лигу чемпионов, но к тому же стремимся и мы. Это наша задача. Когда представляешь цвета этого клуба, то помышляешь о победе в каждом турнире.

Мы остаёмся с высоко поднятыми головами, поскольку сыграли очень хорошо против очень сильного соперника. Куртуа — один из лучших вратарей в мире, но и нам самим надо прибавлять в игре у чужих ворот. Надо работать над деталями. Позади лишь первая игра, а впереди долгий путь. Надо побеждать в следующем матче», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Интер» 13 октября примет «Брюгге», а «Реал» 14 октября на выезде встретится с «Ромой».