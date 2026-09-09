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«Можем играть на очень высоком уровне». Лаутаро Мартинес — об игре с «Реалом» в ЛЧ

«Можем играть на очень высоком уровне». Лаутаро Мартинес — об игре с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение в матче с мадридским «Реалом» (1:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Вальверде – 23'     2:1 Аугусто – 77'    

«Реал» — команда высокого полета, но «Интер» приехал сюда и сыграл с характером, с большим рвением. Мы показали, что можем играть на очень высоком уровне. «Реал» постарается выиграть Лигу чемпионов, но к тому же стремимся и мы. Это наша задача. Когда представляешь цвета этого клуба, то помышляешь о победе в каждом турнире.

Мы остаёмся с высоко поднятыми головами, поскольку сыграли очень хорошо против очень сильного соперника. Куртуа — один из лучших вратарей в мире, но и нам самим надо прибавлять в игре у чужих ворот. Надо работать над деталями. Позади лишь первая игра, а впереди долгий путь. Надо побеждать в следующем матче», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Интер» 13 октября примет «Брюгге», а «Реал» 14 октября на выезде встретится с «Ромой».

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