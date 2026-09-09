Гришин назвал претендента номер один на завоевание награды «Вратарь года» — это россиянин

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном претенденте на приз имени Льва Яшина.

«Он может выиграть эту награду. На чемпионате мира он не был, но играет в лучшей команде мира. Вытеснил вратаря, которого привёз тренер. Он претендент номер один на приз Льва Яшина», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов номинирован на Трофей Яшина — награду лучшему голкиперу года по версии France Football. Россиянин стал первым отечественным вратарём, попавшим в список претендентов на этот приз.

В сезоне-2025/26 Сафонов провёл 27 матчей за парижский клуб и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» голкипер выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.