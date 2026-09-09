15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин назвал претендента номер один на завоевание награды «Вратарь года» — это россиянин

Гришин назвал претендента номер один на завоевание награды «Вратарь года» — это россиянин
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном претенденте на приз имени Льва Яшина.

«Он может выиграть эту награду. На чемпионате мира он не был, но играет в лучшей команде мира. Вытеснил вратаря, которого привёз тренер. Он претендент номер один на приз Льва Яшина», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов номинирован на Трофей Яшина — награду лучшему голкиперу года по версии France Football. Россиянин стал первым отечественным вратарём, попавшим в список претендентов на этот приз.

В сезоне-2025/26 Сафонов провёл 27 матчей за парижский клуб и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» голкипер выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Материалы по теме
«ПСЖ» отреагировал на номинацию Сафонова на приз лучшему вратарю сезона France Football