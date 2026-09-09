Сафонов прокомментировал выигранную у Шевалье конкуренцию за место в основе «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мыслями о ситуации с конкуренцией внутри команды с французским голкипером Люкой Шевалье.

«Шевалье пришёл, и я был полон решимости доказать уже на первой тренировке, что заслуживаю быть номером один! Прежде всего, это психологическая битва. Я проделал колоссальную работу. Морально было тяжело, потому что клуб подписал нового вратаря тогда. Считаю, что последние два года стали решающими для моей карьеры: я глубоко изменился в психологическом, физическом и тактическом планах», — приводит слова Сафонова Le Parisien.

По итогам минувшего сезона российский голкипер Сафонов провёл 27 встреч за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Шевалье в прошлой кампании провёл за «ПСЖ» 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности.