Сафонов назвал любимую достопримечательность Парижа и высказался об уроках французского

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к Парижу, выделил любимую достопримечательность и поделился подробностями, связанными с уроками по изучению французского языка.

«В Париже всегда есть место для открытий, возможности безграничны. Это великолепный город, который я обожаю. Мне очень нравится эта культурная составляющая Парижа. Мой любимый памятник — Триумфальная арка.

Я живу здесь уже два года, и для меня брать уроки французского — это знак уважения. Когда иностранец приезжает в новую страну, говорить на местном языке — это вопрос уважения к городу, который тебя принял, а также к «ПСЖ», — приводит слова Сафонова Le Parisien.

Сафонов выступает за парижан с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го. За два года в клубе россиянин провёл 49 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов и 19 раз отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.