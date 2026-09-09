15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боруссия — Вильярреал, видеообзор матча, 3:2, 8 сентября 2026 года, Лига чемпионов

Два автогола и пенальти — в видеообзоре матча ЛЧ между «Боруссией» и «Вильярреалом»
Комментарии

8 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором дортмундская «Боруссия» обыграла испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в Германии и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Вейга – 53'     1:1 Моуриньо – 66'     2:1 Гирасси – 80'     3:1 Гирасси – 85'     3:2 Гирасси – 90+3'    

Нападающий «Боруссии» Серу Гирасси отметился тремя голами (два в чужие ворота и один в свои), так же автором автогола стал защитник испанского клуба Ренату Вейга. Ещё один забитый мяч в активе Сантьяго Моуриньо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Во 2-м туре общего этапа «Боруссия» встретится с «Будё-Глимт» (14 октября), а «Вильярреал» проведёт матч с «Наполи» (13 октября).

Материалы по теме
Видео