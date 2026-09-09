Два автогола и пенальти — в видеообзоре матча ЛЧ между «Боруссией» и «Вильярреалом»

8 сентября состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором дортмундская «Боруссия» обыграла испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в Германии и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Нападающий «Боруссии» Серу Гирасси отметился тремя голами (два в чужие ворота и один в свои), так же автором автогола стал защитник испанского клуба Ренату Вейга. Ещё один забитый мяч в активе Сантьяго Моуриньо. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

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Во 2-м туре общего этапа «Боруссия» встретится с «Будё-Глимт» (14 октября), а «Вильярреал» проведёт матч с «Наполи» (13 октября).