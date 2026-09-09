«Он был мне нужен». Матвей Сафонов высказался о работе с Луисом Энрике в «ПСЖ»

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мыслями о работе под руководством испанского главного тренер красно-синих Луиса Энрике.

«Луис Энрике? Мне очень повезло пересечься с ним именно в этот момент моей карьеры. Он был мне нужен. Луис Энрике дал мне очень многое. Мой первый сезон получился невероятно насыщенным. Без Луиса Энрике сегодня перед вами стоял бы совсем другой вратарь», — приводит слова Сафонова Le Parisien.

Сафонов выступает за парижан с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го. За два года в клубе россиянин провёл 49 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов и 19 раз отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.